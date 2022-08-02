الألبان والأجبان خارج موائد أهل اللاذقية

لم تعد مشتقات الحليب من ألبان وأجبان ضمن قائمة أهل اللاذقية، بعدما حلقت أسعارها، حيث وصل سعر كيلو الجبنة إلى 20 ألف، واللبنة إلى 10 آلاف ليرة.

وعن سبب ارتفاع أسعارها، ذكر رئيس جمعية المواد الغذائية في اللاذقية رامز دبلو خلال تصريح صحفي، أن مستلزمات الإنتاج ارتفعت أسعارها، كما أجبرت الظروف الراهنة نحو 25 حرفياً على ترك هذه المهنة.

وتحدث دبلو عن عدم قدرة الحرفي على تأمين أسطوانة الغاز الصناعي لإنتاج الألبان والأجبان إلا من السوق السوداء، بأسعار تتراوح بين 120-130 ألف ليرة.

وبيّن أنه لم يتم منح الحرفيين رخصة لشراء الغاز الصناعي بالسعر المدعوم سواء بموجب بطاقة ذكية بسعر 42 ألف ليرة أو بسعر التكلفة الرسمي 53 ألف ليرة.

كما أكد دبلو أن الحرفي مستعد للبيع بالسعر التمويني الحالي في حال تم توفير الغاز الصناعي بسعر التكلفة من دون الحاجة لشرائها من السوق السوداء.

وتطرق إلى الارتفاع الكبير لقيمة الضريبة، إذ تضاعفت الضرائب على كل حرفي بنسبة 100%، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الأكياس النايلون إلى 12- 13 ألف ليرة للكيلو، والعلب البلاستيكية 140 ليرة لكل علبة.