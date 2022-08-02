 أكشاك بيع الخبز بالسعر الحر ستعمم على جميع المحافظات

اكدت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبزنس ٢ بزنس ان تجربة وضع الأكشاك الخاصة لبيع الخبز خارجج البطاقة الالكترونية بالسعر الحر ( ١٢٥٠ليرة +٥٠ليرة عمولة نقل وتوزيع) وبواقع ربطتين كحد اقصى لكل مواطن ستعمم على جميع المحافظات بعد تقييم التجربة في دمشق.

واشارت المصاد إلى ان الهدف الاساسي من وضع الأكشاك وتزويدها بمادة الخبز منع ظاهرة بيع الخبز من قبل الجوالين امام المخابز وتوفير المادة في عدة نقاط ثابتة موزعة في كل محافظة ولمنع المتاجرة بمادة الخبز وعودة الفارق من بيع الخبز بالسعر الحر الى خزينة الدولة .

ولفتت المصادر إلى صعوبة الحصول على الأكشاك نتيجة ارتفاع أسعارها وهناك مراسلات مع محافظة دمشق لنشر هذه الأكشاك في مناطق مدروسة