منظمة شنغهاي مدعوة لمنع توسع العقوبات الغربية

حذر دبلوماسي روسي من احتمال تمدد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لتستهدف دولا أخرى.

وقال غيورغي يغوروف، الملحق الصحفي في السفارة الروسية لدى جمهورية الصين الشعبية، في كلمة له أمام مندوبي وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث في دول منظمة شنغهاي للتعاون إن الغرب لجأ إلى استخدام سلاح العقوبات ضد روسيا في محاولة لمنع انهيار نظام القطبية الأحادية.

وما دام الأمر كذلك فلا يمكن أن يكتفي الغرب بـ"ردع" روسيا وحدها ، بل لا بد وأن يحاول إضعاف الدول الأخرى الحريصة على سيادتها واستقلالها التي تعارض فرض العقوبات على الدول دون موافقة مجلس الأمن الدولي.

ويلجأ الغرب إلى استخدام سلاح آخر هو سلاح المعلومات الكاذبة، ضد الدول التي ترفض أن تسير في ركاب الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استخدم الغرب هذا السلاح ضد الصين، مثلا، متهما إياها بافتعال مرض "كوفيد-19".

وإزاء كل هذا يجب أن تعزز دول منظمة شنغهاي التعاون الإعلامي من أجل التصدي لأجهزة الإعلام المزيف الغربية، وفقا لما أشار إليه الدبلوماسي الروسي.