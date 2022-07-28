28-07-2022
النفط يغلق مرتفعاً أكثر من دولارين
أغلقت العقود الآجلة للنفط على مكاسب بأكثر من دولارين إذ غطى تقرير يظهر انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتخفيضات في تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا على القلق حيال ضعف الطلب وزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية.
وذكرت رويترز أن عقود خام برنت أنهت استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.22 دولار أو 2.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 106.62 دولارات للبرميل.
وقفزت عقود خام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.28 دولار أو 2.4 بالمئة لتغلق عند 97.26 دولاراً للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: “إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت 4.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي”.
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