محافظ دمشق يبدأ ولايته بالتهديد !

أكد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي العمل على خطة لتطوير واقع العاصمة من مختلف الجوانب الخدمية، وصولاً لأفضل أنواع الخدمات على صعيد تأهيل الطرقات، مع العمل ضمن خطوات.

وشدد كريشاتي على أنه لا تهاون في قمع المخالفات، منوها بالتركيز على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، مع إحداث منصات تواصل اجتماعي، وتم أيضا تحديد الأربعاء من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على متابعتها وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية ظهرا، منوها بالتحضير خلال الفترة القادمة لانتخابات الإدارة المحلية.

هذا وركز كريشاتي في اجتماعه الأول مع رئيس مجلس المحافظة والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي، على العمل بروح الفريق الواحد والتشاركية مع المجتمع الأهلي وتعزيز الخدمات والتواصل مع المواطنين.

وشدد كريشاتي على وجوب تنشيط جميع القطاعات وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم مباشرة وتفعيل عمل لجان الأحياء للارتقاء بواقعها بشكل ملموس بما يخدم المصلحة العامة.

ودعا محافظ دمشق جميع أعضاء المكتب التنفيذي والمديرين إلى التواجد الميداني والمتابعة الحثيثة للعمل والشفافية في الطروحات مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم ومعالجتها وفق الإمكانيات المتاحة مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود والعمل على تذليل مختلف الصعوبات وتقديم الحلول والابتعاد عن المركزية.

وركز المهندس كريشاتي على وجوب التشدد في قمع أي مخالفة وخاصة مخالفات البناء فور إشادتها وإزالتها فورا وتنظيم الضبوط بحق مرتكبيها وفقا للمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 مشددا على أن أي تقصير في هذا الموضوع من قبل أي مدير أو موظف سيعرضه للمحاسبة وفقا للأنظمة والقوانين.

ولفت محافظ دمشق إلى ضرورة التركيز على النهوض بالاستثمارات وتعزيزها بما يسهم في تحقيق الإيرادات لخزينة المحافظة والتي ستنعكس بدورها على تطوير الخدمات وتحسين الواقع الخدمي والطرقي للمدينة.

الوطن