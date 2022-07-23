الكويت تحقق مع 62 وسيلة إعلامية 

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أنه تمت إحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمة "نشر أخبار كاذبة ومضللة" عن التشكيل الحكومي المرتقب، عقب أيام من تداول أنباء غير رسمية بشأنه.

وأصدرت وزارة الإعلام، أمس، بيانا رسميا أكدت فيه "إحالتها لوسائل الإعلام الـ 62 إلى النيابة العامة، لارتكابها مخالفات تتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني".

وقالت الوزارة إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار كاذبة ومضللة قد تتسبب بزعزعة الاستقرار السياسي في الكويت".

وكانت وسائل إعلام كويتية قد تداولت منذ أيام قليلة، أنباءً تفيد باختيار الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل حكومته، بالرغم من عدم إصدار بيان رسمي يكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد حتى اللحظة.