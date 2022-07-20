اتفاق نفطي بـ 40 مليار دولار بين روسيا وإيران 

وقَّعت إيران روسيا، الثلاثاء على مذكرة تفاهم تنص على استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في حقوق النفط والغاز في إيران، وذلك على هامش القمة الثلاثية التي تجمع قادة إيران وروسيا وتركيا في طهران.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن "مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، محسن مهر، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية ويتالي ماركلوف، وقَّعا مذكرة تعاون استراتيجية بقيمة 40 مليار دولار في العاصمة طهران".

وصف مهر المذكرة بأنها "أكبر اتفاقية استثمار أجنبي في قطاع النفط لبلاده"، بحسب ماذكرت الوكالة.

كذلك أوضح المسؤول الإيراني أن "غازبروم" ستستثمر ضمن إطار المذكرة عشرات المليارات من الدولار في تطوير حقول الغاز الواقعة بالقرب من شمال فارس وجزيرة كيش في الخليج، ولاستكمال مشاريع إيران بشأن الغاز الطبيعي المسال".

بحسب الوكالة، من بين أهم محاور المذكرة تطوير 6 حقول نفطية، وتبادل الغاز والمنتجات، وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز، إلى جانب سائر أشكال التعاون العلمي والتكنولوجي.

يشار إلى أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز على مستوى العالم بعد روسيا، غير أن العقوبات الأمريكية تعيق حصولها على التقنيات وتبطئ عمليات تصدير مخزونها الغازي.

تحالف بوجه العقوبات

يأتي الاتفاق الروسي - الإيراني بينما تستضيف طهران قمة تجمع رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، ونظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وتحظى زيارة بوتين لطهران باهتمام واسع، إذ تعتبر مقدمة لإعادة تشكيل سوق النفط العالمي، خصوصاً بعد ارتفاع الأسعار والتضخم الذي أصاب السوق العالمية.

ويرى مراقبون أن الاتفاق النفطي بين طهران وموسكو هو ردّ على العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران وروسيا، ويفترض تحالفاً بين دولتين، تعتبران من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.

شركة إيرانية - تركية

وخلال القمة الثلاثية، أشاد الرئيس الإيراني بزيارة نظيره التركي أردوغان، واعتبر رئيسي أن الزيارة "تشكل منعطفاً مهماً في علاقات البلدين".



وأشار الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحفي إلى أن "من القضايا التي اتفقت تركيا وإيران عليها اليوم تأسيس شركات صناعية مشتركة بين البلدين".