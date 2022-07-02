في دمشق.. أحداث يمتهنون السرقة

راجع أحد الأطفال قسم شرطة القصاع في دمشق وأعلمهم بتعرضه للسرقة من قبل مجموعة أولاد قاموا بسحب الجوال من يده بالعنف وفروا هاربين.

توجهت دورية إلى مكان وقوع الحادثة المذكورة، وبعد المراقبة والمتابعة قامت بإلقاء القبض على حدثين وبالتحقيق معهما اعترفا أنهما يقومان بالسرقة بالاشتراك مع عدة أشخاص آخرين، وقاما بالدلالة على أماكن بيع المسروقات.

ومن خلال البحث عن شركائهم تم إلقاء القبض على حدثين آخرين وذلك في إحدى الحدائق العامة ليلاً حيث كانا يقومان بشم مادة الشعـ.لة فتم إحضارهما إلى القسم وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب عدة سرقات ونشل جوالات ومبالغ مالية وكسر زجاج سيارات وسرقة محتوياتها بالاشتراك مع شخص آخر وبيع المسروقات لصاحب كشك بأسعار زهيدة.

تم توقيف المذكورين جميعاً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وقُدّموا إلى القضاء المختص.