منصة إكس تحظر حساب “خامنئي” بالعبرية

حظرت منصة “إكس” حساب المرشد الإيراني علي خامنئي باللغة العبرية، بعد أقل من يومين على تفعيله، وبعد ساعات على تدوينة حملت شيئاً من التهديد لـ”إسرائيل” بعد هجومها الأخير على إيران.

وجاء في التغريدة على حساب “خامنئي” باللغة العبرية، إن “الكيان الصهيوني ارتكب حماقة ووقع في حسابات خاطئة تجاه إيران.. سُنفِهمهم قوة الشعب الإيراني وقدراته وابتكاره وإرادته”.

وعند محاولة الوصول إلى الحساب الجديد للمرشد الإيراني تظهر رسالة تفيد، بأنه “حساب محظور”.

وصرّح “خامنئي” خلال لقائه عوائل ضحايا الدفاع عن أمن إيران، صباح الأحد، بأنه “لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران أو التقليل منه”، لافتاً إلى أن “الكيان الصهيوني قد أخطأ في الحسابات ويجب إفهامه قوّة وإرادة وابداع الشباب والشعب الإيراني”.

وأضاف “خامنئي”، إن “المسؤولين سيقررون كيفية تفهيم الكيان الصهيوني إرادة الشعب الإيراني، وأنه يجب القيام بما يضمن مصلحة إيران وشعبها”.

يُذكر أن “إسرائيل” شنّت غارة جوية على مواقع في إيران، فجر السبت، 26 تشرين الأول، ردّاً على الضربة الصاروخية الإيرانية على “إسرائيل” يوم 1 من الشهر نفسه، التي كانت بدورها ردّاً على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في وقتٍ سابق.