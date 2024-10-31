31-10-2024
محافظ اللاذقية: حشد كل الإمكانات للسيطرة على الحريق بين كسب والبدروسية
أعلن محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظة أنه تم الزج بكل إمكانات المؤسسات والجهات الحكومية من آليات هندسية وصهاريج لدعم فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق الممتد بين كسب والبدروسية بريف المحافظة الشمالي.
وأوضح الدكتور أباظة عدم وجود إصابات حتى الآن جراء الحريق، فيما تعمل فرق الإطفاء على منع وصول النار إلى المنازل، مشيراً إلى أن الحريق كبير والظروف الجوية لا تساعد، حيث تواجه فرق الإطفاء سرعة الرياح الشديدة، إضافة إلى تضاريس المنطقة الصعبة.
ولفت إلى أنه مع توسع رقعة النيران وصعوبة السيطرة عليها حالياً تم إخلاء عدد من المنازل في قرية البدروسية من الأهالي حرصاً على سلامتهم.
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