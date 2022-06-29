شركة BP البريطانية تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز في مصر

تمكنت شركة بي. بي BP البريطانية، من الفوز بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينغ مريوط البحرية المصرية الواقعة غرب البحر المتوسط.

وتبلغ مساحة منطقة الامتياز الواقعة داخل منطقة غرب دلتا النيل نحو 2600 كيلومتر مربع، وتقع على عمق يتراوح بين 500 و2000 متر، بحسب بيان شركة بي بي، وفقاً لرويترز.

وتمتلك بي بي 100% من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز، وهو ما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.

وتعد بي بي مستثمراً رئيسياً في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في إطار الشراكة الفاعلة مع وزارة البترول المصرية التي تمتد إلى نحو 60 عاماً، استثمرت الشركة خلالها أكثر من 35 مليار دولار كشريك رئيسي وجزء من قطاع الطاقة المصري، كما تنتج بي بي حالياً، بالتعاون مع عدد من الشركاء، نحو 60 ٪ من الغاز المصري، بحسب موقع الشركة.

وأرست نتائج المزايدة الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز، التي أطلقتها وزارة البترول المصرية، في مطلع يناير/كانون الثاني، 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على شركات البترول العالمية التي ضمت شركة بي بي، وإيني Eni الإيطالية وشركات أخرى، بإجمالي مساحات تقدر بنحو 12.3 ألف كيلو متر مربع.

وأوضحت الوزارة المصرية أن الحد الأدنى للاستثمار في فترات البحث يبلغ 250 مليون دولار مع حفر 33 بئراً كحد أدنى، بالإضافة إلى دفع تلك الشركات 23.7 مليون دولار كمنح توقيع.