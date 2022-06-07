عشرات الإصابات الجديدة بجدري القردة في بريطانيا

أبلغ مسؤولو الصحة البريطانيون عن 73 حالة إصابة بمرض جدري القردة، يوم الاثنين، مما رفع عدد الحالات الإجمالي إلى أكثر من 300 حالة في جميع أنحاء البلاد.

ويوجد في المملكة المتحدة حتى الآن أكبر انتشار تم تحديده للمرض خارج إفريقيا، بينما رصدت الغالبية العظمى من الإصابات وسط الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

ويحذر مسؤولو الصحة من أن أي شخص، بغض النظر عن ميوله الجنسية، من المحتمل أن يكون معرضا للإصابة بجدري القردة إذا كان على اتصال وثيق مع مريض أو ملابسه أو ملاءات سريره.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد إن أكثر من عشرين دولة لم تحدد من قبل حالات إصابة بفيروس جدري القردة أبلغت عن 780 حالة، بزيادة أكثر من 200 في المئة في الحالات منذ أواخر أيار الماضي.

ولم يتم حتى الآن تحديد أي وفيات بسبب جدري القردة خارج إفريقيا، بحسب "الأسوشيتد برس".