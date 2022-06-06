المحامي العام الأول بدمشق يوضح حقيقة صدور حكم بحق زوج آيات الرفاعي

نفى المحامي العام الأولى في دمشق محمد أديب مهايني ما أثير على بعض صفحات الفيسبوك حول تبرئة زوج آيات الرفاعي، مؤكداً أن القضية مازالت قيد النظر في محكمة الجنايات الأولى ولم يصدر فيها أي حكم حتى الآن.

وأكد مهايني أن الزوج ووالديه المتهمين في قتل آيات مازالوا موقوفين ولم يتم إخلاء سبيل أي شخص منهم.

وآثار مقتل آيات الرفاعي في بداية العام الحالي ضجة كبيرة في الشارع السوري والاتهامات وجهت اتجاه زوجها ووالديه بعدما أقدم زوجها على ضربها بشدة الأمر الذي أدى إلى وفاتها.