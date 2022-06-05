الصين ترغب بوصول المنتجات السورية لأسواقها

عبّر المستشار الاقتصادي و التجاري في السفارة الصينية “شن وينلن” عن الرغبة الصينية في وصول المنتج الغذائي السوري إلى الأسواق الصينية.

والعمل على تشجيع إقامة معرض سوري مماثل لمعرض (فود إكسبو) المقام حالياً في دولة الصين لأن السوق الصيني يرغب بالمنتجات السورية لكونها ذات جودة عالية و بالأخص المنتجات الغذائية لأنها طبيعية ونقية.

وقال المستشار الصيني: نعمل على تقوية المجال التجاري بين البلدين من خلال التبادل التقني والآليات وكذلك الخبرات المشتركة بين البلدين لكون السوق الصيني ضخماً وقادراً على استيعاب كمٍّ هائل من المنتجات ونأمل بافتتاح سوق صيني قريب في سورية.

أما عن الاستثمارات الصينية في سورية فقد بيّن “وينلن” أن هناك العديد من الاستثمارات في مجالات مختلفة أهمها مواد البناء وإنشاء محطات طاقية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية والهواتف المحمولة.

تشرين