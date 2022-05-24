50 دولة تتفق على إرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين إن ما يقرب من 50 من وزراء الدفاع من جميع أنحاء العالم التقوا يوم الاثنين واتفقوا على إرسال المزيد من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا، بما في ذلك قاذفات حربية وصواريخ لحماية سواحلها.

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن المناقشات جارية حول الكيفية التي قد تحتاج بها الولايات المتحدة إلى تعديل تدريبها للقوات الأوكرانية وما إذا كان ينبغي أن تتمركز بعض القوات الأمريكية في أوكرانيا.

وسحبت الولايات المتحدة قواتها القليلة في أوكرانيا قبل الحرب وليس لديها خطط لإرسال قوات قتالية، بحسب ما أوردته وكالة أسوشييتد برس.

و تركت تعليقات ميلي الباب مفتوحًا أمام احتمال عودة القوات لأمن السفارة أو القيام بدور آخر غير قتالي.

وأعيد فتح السفارة الأمريكية في كييف جزئيًا وهي تعمل مرة أخرى ، وكانت هناك أسئلة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوة أمنية من مشاة البحرية مرة أخرى للمساعدة في حماية السفارة أو إذا كان ينبغي النظر في خيارات أخرى.

ولدى سؤاله عما إذا كانت قوات العمليات الخاصة الأمريكية قد تذهب إلى أوكرانيا، قال ميلي إن ”أي إعادة إدخال للقوات الأمريكية في أوكرانيا يتطلب قرارًا رئاسيًا. لذلك نحن بعيدون عن أي شيء من هذا القبيل. ”

وفي حديثه إلى مراسلي البنتاغون ، رفض أوستن الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا قاذفات صواريخ متحركة عالية التقنية، وهو ما طلبته. لكن أوستن قال إن حوالي 20 دولة أعلنت يوم الإثنين أنها سترسل حزمًا جديدة من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، مع بلوغ حربها مع روسيا عتبة الثلاثة أشهر.

وعلى وجه الخصوص، قال إن الدنمارك وافقت على إرسال قاذفة حربية وصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن سواحلها.

وقال إن روسيا لديها سفن في البحر الأسود واستخدمتها لإطلاق صواريخ كروز على أوكرانيا، كما أوقفت السفن الروسية جميع حركة السفن التجارية من دخول موانئ أوكرانيا.

وأضاف أوستن للصحفيين في ختام الاجتماع الافتراضي مع قادة الدفاع: ”لقد اكتسبنا إحساسًا مشتركًا أكثر حدة بمتطلبات الأولوية لأوكرانيا والوضع في ساحة المعركة“. تتبرع العديد من الدول بذخيرة المدفعية اللازمة بشدة وأنظمة الدفاع الساحلي والدبابات والعربات المدرعة الأخرى. تقدم آخرون بالتزامات جديدة للتدريب ”.

وتقوم الولايات المتحدة ودول أخرى بتدريب القوات الأوكرانية في الدول الأوروبية المجاورة.

وبين أوستن أن جمهورية التشيك تبرعت مؤخرًا بطائرات هليكوبتر هجومية ودبابات وصواريخ، وأن إيطاليا واليونان والنرويج وبولندا أعلنت الاثنين عن تبرعات جديدة لأنظمة مدفعية وذخيرة.

وقدم ميلي أكبر التفاصيل حتى الآن بشأن الوجود الأمريكي المتزايد في أوروبا منذ الغزو الروسي في أواخر فبراير.

وقال إنه في الخريف الماضي كان هناك ما يقرب من 78000 جندي أمريكي في المنطقة ، وقد ارتفع هذا العدد إلى 102000 – بما في ذلك 24 سفينة سطحية ، وأربع غواصات ، و 12 سربًا من الطائرات المقاتلة ، ووحدتا طيران قتالي ، وستة فرق قتالية.