المنفي والسيسي يبحثان جهود استعادة الاستقرار في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيانين للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي والرئاسة المصرية.

من جانبه، ثمّن السيسي جهود المجلس الرئاسي الليبي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المُصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة، وأكد «دعم مصر الكامل للحل السياسي للأزمة الليبية، وصولاً إلى الاستقرار لإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار دستوري توافقي»، حسب البيان ذاته.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، أكد السيسي دعم بلاده لـ«كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي».

وأشار السيسي إلى موقف بلاده الثابت حيال «مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يتيح للشعب الليبي تقرير مصيره واختيار قياداته».

من جانبه، استعرض المنفي «مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا»، مشيداً بالجهود المصرية الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار في بلاده، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

كما اتفق الجانبان على «تكثيف التشاور والتنسيق لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا»، حسب البيان ذاته.

والاثنين، وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة، في زيارة رسمية غير محددة المدة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وتعزيز التعاون بين البلدين.

