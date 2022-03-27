سفير روسي: إسرائيل تستفزنا في سورية لنقوم برد فعل

اعتبر السفير الروسي في سورية، ألكسندر يفيموف، أن إسرائيل تستفز بلاده، بهجماتها المتكررة على مواقع عسكرية للجيش السوري.

واعتبر يفيموف، خلال كلمة له في دمشق يوم الخميس، أن الاستفزاز الإسرائيلي هدفه دفع موسكو للقيام “برد فعل”، سيؤدي للتصعيد في المنطقة.

وقال السفير الروسي إن “اسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل، وهذه الأعمال تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سورية”.

وأضاف: “علينا أن نصبر كي لا نقوم بخطوات يمكن أن تؤدي لتداعيات غير متوقعة وسلبية”، مؤكداً ان ذلك لا يعني بأن روسيا لن تفعل شيئاً.