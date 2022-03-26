طبيب ينتحر باطلاق النار على نفسه بسبب خلافات عائلية

أعلمت شرطة ناحية جرمانا من أهالي حي الجناين بسماع صوت إطلاق عيار نــاري ضمن منزل طبيب الأسنان / محمد بكري /.

على الفور توجهت دورية إلى المكان حيث تبين إسعافه من قبل الهلال الأحمر ووصوله إلى مشفى الراضي مفارقاً الحياة إثر إصابته بطلـ.ـق نـ.ــاري نافذ بالرأس من مسدس حـربي عثر عليه ضمن غرفة نومه على السرير مع مذخر يحتوي ثلاث طلقـات حية كما عثر بجانب السرير على فارغة من نفس العيار .

وبالتحقيق أفادت زوجته ،أنه أثناء وجودها بغرفة الجلوس مع أولادها سمعت صوت طلق ناري واحد بعد دخول زوجها لغرفة النوم بمفرده إثر خلافات عائلية ورغبتها بالطلاق منه ،وقد تبين من خلال إجراء الكشف على الجثة من هيئة الكشف القضائية بأن الطلق الناري نافذ بالرأس من الجهة اليمنى بما يتوافق مع مسار مقذوف برمي قريب ،في وضعية الانتحـار

تم تنظيم الضبط اللازم وتسليم الجثة لذويها أصولاً.