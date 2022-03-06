بوتين يوقع مرسوماً يخص العسكريين المشاركين في عملية أوكرانيا

06-03-2022

بوتين يوقع مرسوماً يخص العسكريين المشاركين في عملية أوكرانيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن الضمانات الاجتماعية الإضافية للعسكريين والأشخاص الذين يخدمون في قوات الحرس الوطني وأفراد أسرهم.

وأكد المرسوم أنه في حالة وفاة العسكريين الذين شاركوا في عملية عسكرية خاصة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والأراضي الأوكرانية وقاموا بمهام خاصة في سوريا، سيحصل أفراد أسرهم على مبلغ قدره 5 ملايين روبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، حيث تهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا، وفقاً لوسائل إعلام روسية.

وبحسب تلك الوسائل، تقوم القوات المسلحة الروسية بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

من جهته، أكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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