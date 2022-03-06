06-03-2022
موسكو ترجح انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف الاثنين المقبل
رجح عضو الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا ليونيد سلوتسكي انعقاد جولة التفاوض الثالثة بين الجانبين يوم الاثنين المقبل.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن سلوتسكي قوله اليوم إن الجولة الثالثة يمكن أن تنعقد في الأيام المقبلة ومن المرجح أن يكون موعدها يوم الاثنين المقبل.
وأعرب سلوتسكي عن أمله في أن تكون الجولة المرتقبة مثمرة “إلى أكبر حد ممكن”.
وأجرى وفداً موسكو وكييف حتى الآن لقاءين في بيلاروس بالتزامن مع مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لحماية سكان منطقة دونباس.
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