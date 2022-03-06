موسكو ترجح انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف الاثنين المقبل

رجح عضو الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا ليونيد سلوتسكي انعقاد جولة التفاوض الثالثة بين الجانبين يوم الاثنين المقبل.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن سلوتسكي قوله اليوم إن الجولة الثالثة يمكن أن تنعقد في الأيام المقبلة ومن المرجح أن يكون موعدها يوم الاثنين المقبل.

وأعرب سلوتسكي عن أمله في أن تكون الجولة المرتقبة مثمرة “إلى أكبر حد ممكن”.

وأجرى وفداً موسكو وكييف حتى الآن لقاءين في بيلاروس بالتزامن مع مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لحماية سكان منطقة دونباس.