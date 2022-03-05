شركة (السيل الشمالي): نقل الغاز إلى أوروبا مستمر

أعلنت شركة “السيل الشمالي” للغاز أن نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أنابيبها مستمر كالمعتاد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الشركة قولها في بيان اليوم أن “نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر نظام خطوط الأنابيب لدينا متواصل في المسار الطبيعي وبسعة النقل الكاملة”.

وأشارت الشركة إلى أنها “ليست منخرطة في مشروع السيل الشمالي 2″ وبالتالي فهي غير مستهدفة بالعقوبات المفروضة عليه”.

يشار إلى أنه في عام 2020 بلغت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “السيل الشمالي” مستوى قياسياً بلغ 2.95 مليار متر مكعب.