استعداد إسرائيلي للتعامل مع هجمات بمسيّرات إيرانية

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال وقوع هجمات بطائرات مسيرة إيرانية، ويقدر أن محاولات القيام بذلك ستستمر، وفق تقرير لقناة "كان" العبرية.

وذكر التقرير أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين الثلاثاء، أٌطلقتا من إيران في العراق، وهناك مخاوف من أنهما كانا في طريقهما للانفجار في "مدن إسرائيلية".

واستند التقرير في تقدير الهجوم على تصريحات لمسؤولين إيرانيين، بأن الاحتلال يساعد القوات الأمريكية في مهاجمة "الحوثيين" ومنظمات أخرى موالية لإيران في المنطقة.

من ناحية أخرى، قال دبلوماسي رفيع المستوى أمس في تصريحات للقناة العبرية: "من السهل للغاية تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة أو قنابل، لذا فهذه قصة كبيرة جدًا نتعامل معها بكل الوسائل".

وفي سياق التقرير، نقلت القناة عن مصدر سياسي "إسرائيلي" رفيع المستوى قوله: "من السهل جداً تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة أو قنابل، لذلك تعتبر هذه قصة كبيرة للغاية ونحن نتعامل معها بكل الوسائل".

ويأتي تقرير القناة العبرية، الذي نشر الأربعاء متزامناً مع خطاب لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، قال فيه إن "الحزب بات قادراً على تصنيع مسيّرات وصواريخ دقيقة".

وأضاف أمام حشد من أنصاره: "لبنان ليس بحاجة لإيران في هذا الشأن، نحن ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات، واللي بدو يشتري يقدم طلب".

وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت قد أعلن أنه في غضون عام تقريباً سيطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نظام اعتراض بالليزر، يسمح باعتراض الهجمات المتنوعة.

وأوضح بينيت: "هذا سيسمح لنا، على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، بتطويق أنفسنا بجدار ليزر يحمينا من الصواريخ، والطائرات بدون طيار وغيرها من التهديدات".