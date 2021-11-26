تدريبات عسكرية داخل أسوار البرلمان الكويتي

لقي تواجد قوات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي "البرلمان"، لإقامة تدريبات ميدانية مشتركة مع حرس المجلس، انتقادات واسعة من طرف نواب المجلس.

ووثقت حسابات إخبارية صور الآليات العسكرية من داخل أسوار المجلس، لإقامة تدريبات مشتركة بين قوات الحرس الوطني والحرس الأميري وحرس مجلس الأمة، لتكوين قاعدة مشتركة من الخبرات ورفع كفاءة وقدرات العسكريين، ورفع مستوى التنسيق بين قيادات القطاعات العسكرية المسؤولة عن تأمين الفعاليات، التي تقام بمجلس الأمة وزيارات كبار الشخصيات.

وتواجد خلال هذه التدريبات ممثلون عن وزارة الداخلية الكويتية، وتضمنت التمارين سيناريوهات لحماية الشخصيات من أي عمليات إره ابية، والتدابير المطلوب اتخاذها في مثل هذه الحالات.