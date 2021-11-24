5 سلوكيات لتكون ألطف

قد يكون من الصعب عليك التصرف بلطف طوال الوقت لأنك قد تكون متوتراً جداً خاصة إذا كنت تواعد شخصاً ما عبر الإنترنت.



وفقًا لاستطلاع حديث أجراه تطبيق المواعدة ، تصدر الاتصال العاطفي (60%) واللطف (55%)، قائمة الأولويات عندما يتعلق الأمر بمواعدة شخص ما أو اختيار شريك محتمل، يليهما التعاطف (32%)، بعد الموجة الثانية من جائحة كورونا. إلى جانب الحب، كل ما تحتاجه هو اللطف والتعاطف مع الآخرين. وهذه إحدى القواعد الأساسية للمواعدة.



في يوم اللطف العالمي، إليك بعض النصائح حول أعمال اللطف التي يجب على المرء أن يتبناها عند التعرف على شخص ما عبر الإنترنت:

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احترم الحدود

كن صبورًا مع الأشخاص الذين تتواصل معهم حتى تتعرف عليهم بشكل أفضل. إذا لم يرد شخص ما، امنحه الوقت والمساحة للتواصل معك. قد يكون لديهم أولويات أخرى لحضورها وهذا لا يترجم على الفور إلى عدم اهتمام. امنحهم مساحة للرد في وقتهم الخاص والتعرف عليك عندما يمكنهم منحك اهتمامهم الكامل. احترام حدود الطرف الأخر أمر حيوي.

اجعلهم يشعرون بالأمان

من أهم الأعمال اللطيفة التي يمكنك القيام بها هي جعل شريكك يشعر بالأمان. دعهم يعرفون أنه يمكن أن يكونوا على طبيعتهم من حولك. إذا كانوا يمرون بلحظة ضعف ، حاول ألا تحكم عليهم.

التعبير عن الامتنان

التعبير عن الامتنان عندما تكون في علاقة أو أثناء التعرف على شخص ما ، يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً. ادمج إيماءات صغيرة مثل كتابة ملاحظة مدروسة أو مجرد "شكر" بسيط بعد ذلك التاريخ الأول. أن تكون طيبًا هو سمة جذابة!

لا تختفي دون سبب

إذا كنت تتعرف على شخص ما على تطبيق مواعدة وقررت عدم التعرف عليه أكثر ، فكن لطيفًا ومباشرًا بشأن ذلك - أخبره أنك لست مهتمًا بأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك. ربما تريد فقط أن تظل أصدقاء. مجرد الاختفاء وعدم التواصل يمكن أن يؤذي الآخرين ويثبط عزيمتهم.

كن مستمعاً جيداً

إذا كان هناك شخص ما يشاركك شيئًا ما ، فكن متعاطفًا. يمكنك فعل ذلك من خلال عدم إيقاف الشخص الآخر. التواصل هو طريق ذو اتجاهين ، وتنمو العلاقات فقط عندما يشعر كلاكما بأنك مسموع.

يمكن أن تكون المواعدة صعبة ، ومن الصعب على البعض أن يقدموا أنفسهم للآخرين. مع دخولنا عام 2022 ، لنتذكر أن تكون لطيفًا وتعامل الآخرين بالطريقة التي تريدها. ليكن أول قرار هو أن تكون طيباً.