5 توابل تحميك من جلطات القلب

تخثر الدم من العمليات الحيوية الطبيعية التي تساعد في الشفاء من الجروح وسيولة الدم، ولكن في بعض الأحيان تكون زيادة التخثر مرضية، وتؤدي إلى انسداد الشرايين وجلطات قلبية ودماغية، لذا نقدم بعض الأعشاب التي تساعد العقاقير الطبية في علاج جلطات القلب:



1. الكركم.



يوفر تناول الكركم يومياً مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية منها حماية الدم من التجلط، والوقاية من الالتهابات.



2. الثوم.



يمنع الثوم عملية تجلّط الدم داخل الشرايين، ويساعد على خفض الكولسترول، ويمكنك الاستفادة منه أكثر إذا تناولته نيئاً.



3. البصل.



يعتبر البصل من أكثر الأطعمة المضادة لتخثّر الدم استخداماً، ويمكنك الاستفادة من هذه الخاصية أكثر إذا تم تناول البصل نيئاً.

4. الزنجبيل.



يوفر الزنجبيل حماية من السكتة الدماغية ويعتبر من أفضل مسيّلات الدم الطبيعية.



5. القرفة.



إذا تم استعمال القرفة باعتدال توفر حماية جيدة ضد جلطات الدم، لكن كثرتها قد تؤذي الكبد.