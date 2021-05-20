“غوغل” تستعين بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض الجلدية الشائعة

كشفت “غوغل” عن أداة مساعدة الأمراض الجلدية الجديدة العاملة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد أي شخص لديه هاتف ذكي في الحصول على مزيد من المعلومات حول الأمراض الجلدية الشائعة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين.



وبحسب “غوغل”، فإن المشروع كان قيد العمل منذ ثلاث سنوات وتأمل في إطلاقه كبرنامج تجريبي في وقت لاحق من هذا العام.



وتمثل الأداة تطبيقاً قائماً على الويب يستخدم مع كاميرا الهاتف الذكي، وبعد التقاط ثلاث صور للبشرة أو الشعر أو الأظافر من زوايا مختلفة، يُطلب من المستخدم الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بنوع البشرة والمشكلة التي يواجهها حالياً وأي أعراض قد تكون لديه.



ويحلل نموذج الذكاء الاصطناعي، المبني على معرفة 288 ظرفاً، المعلومات التي قدمتها ويمنحك قائمة بالمطابقات المحتملة.



ويتم الحصول على النتائج بناء على المعلومات التي راجعها أطباء الجلدية، وإجابات الأسئلة المتداولة، والصور المماثلة من نتائج البحث.



ووفقًا لشركة “غوغل”، يأخذ نموذج الذكاء الاصطناعي في الاعتبار العمر والجنس والعرق وأنواع البشرة وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر في النتائج.



وكانت الشركة أعلنت في المؤتمر نفسه أن 3 مليارات جهاز نشط يعمل بنظام “أندرويد”، مما يُظهر مرة أخرى أنه نظام التشغيل الأكثر استخداماً في العالم.