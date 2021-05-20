انتخابات الخارج تنطلق اليوم: توقّعات بإقبال مضاعف عن 2014
إعلامي سوري في المانيا يكشف لماذا منعت برلين إجراء الانتخابات الرئاسية السورية؟
قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021
وزير الخارجية المصري يكشف تطورات المصالحة مع تركيا
الخارجية تدعو السوريين في الخارج إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية
الجيش يردي إرهابيين في «خفض التصعيد».. و«الحربي» يغير على الدواعش
بن غوريون: زوال إسرائيل حتميّ والمسألة مسألة وقت
قسد تحتفظ برهائن عرب لكشف خلايا عشائرية تستهدف الأمريكيين
الرئيس الأسد يبحث مع رئيس أبخازيا مجالات التعاون الثنائي وآفاق تطويره
الحكومة تلغي الإعفاء الجمركي لأثاث السوريين العائدين من الغربة
القوات الأميركية تسرق كميات جديدة من قمح ونفط الجزيرة
الرئيس الأبخازي يصل دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأسد
ميليشيا “قسد” تختطف 25 مدنياً بريف الحسكة
اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة للشمال السوري
حركة نزوح إسرائيلي من غزة وتل أبيب باتجاه القطاع الجنوبي من الجولان السوري المحتل

“غوغل” تستعين بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض الجلدية الشائعة

كشفت “غوغل” عن أداة مساعدة الأمراض الجلدية الجديدة العاملة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد أي شخص لديه هاتف ذكي في الحصول على مزيد من المعلومات حول الأمراض الجلدية الشائعة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين.

وبحسب “غوغل”، فإن المشروع كان قيد العمل منذ ثلاث سنوات وتأمل في إطلاقه كبرنامج تجريبي في وقت لاحق من هذا العام.

وتمثل الأداة تطبيقاً قائماً على الويب يستخدم مع كاميرا الهاتف الذكي، وبعد التقاط ثلاث صور للبشرة أو الشعر أو الأظافر من زوايا مختلفة، يُطلب من المستخدم الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بنوع البشرة والمشكلة التي يواجهها حالياً وأي أعراض قد تكون لديه.

ويحلل نموذج الذكاء الاصطناعي، المبني على معرفة 288 ظرفاً، المعلومات التي قدمتها ويمنحك قائمة بالمطابقات المحتملة.

ويتم الحصول على النتائج بناء على المعلومات التي راجعها أطباء الجلدية، وإجابات الأسئلة المتداولة، والصور المماثلة من نتائج البحث.

ووفقًا لشركة “غوغل”، يأخذ نموذج الذكاء الاصطناعي في الاعتبار العمر والجنس والعرق وأنواع البشرة وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر في النتائج.

وكانت الشركة أعلنت في المؤتمر نفسه أن 3 مليارات جهاز نشط يعمل بنظام “أندرويد”، مما يُظهر مرة أخرى أنه نظام التشغيل الأكثر استخداماً في العالم.