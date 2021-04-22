“الاحتلال الإسرائيلي “يتخذ خطوة عسكرية جديدة على حدود الجولان المجتل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن” الاحتلال الإسرائيلي “سيجري غدا، الخميس، خطوة عسكرية جديدة على الحدود مع سوريا.



ونشرت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، أعلنت من خلالها إجراء تدريبات، صباح غدا الخميس، لاختبار صفارات الإنذار في مستوطنة “كتسيرين”، الواقعة على الحدود مع سوريا.



ويشار إلى أن” الجيش الإسرائيلي “كثف، في الآونة الأخيرة، تدريباته وتمارينه العسكرية في إطار استعداده لأي مواجهات عسكرية محتملة.



سبوتنك جولان