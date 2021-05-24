ياسين: هدفنا تنظيم قطاع التمويل العقاري لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني

أكدت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين على التزام هيئة الإشراف على التمويل العقاري بالتحضير للمرحلة القادمة واستجابة منها لمتطلبات إعادة الإعمار، وتجسيداً للأمل بالعمل تعمل الهيئة على التشجيع لإحداث شركات تمويل عقاري تقدم التمويل اللازم لإعادة الإعمار ومعالجة آثار التدمير والتخريب في البنى التحتية والمنشآت المختلفة الناتجة عن الإرهاب على سورية، وتدريب وتأهيل خبراء التقييم العقاري تمهيداً لتأخذ الهيئة دورها في مرحلة إعادة الإعمار.



وتهدف الهيئة من خلال عملها إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية وحماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري و العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها، والعمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود.



وفي سبيل ذلك قامت الهيئة منذ تأسيسها بإصدار القانون رقم (15) لعام 2012 وتعليماته التنفيذية والذي ينظم ترخيص شركات التمويل العقاري ويحدد أسس إشراف الهيئة على المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري كما قامت الهيئة بإعداد جميع التعليمات التنفيذية المتعلقة بترخيص شركات التمويل العقاري وإعداد البنية التنظيمية لها.



كما تم إصدار القانون رقم ( لعام 2012 الخاص بتنظيم مهنة التقييم العقاري حيث تم تنظيم آلية منح رخصة مزاولــة مهنة التقييم العقاري للأشخاص الطبيعيين إضافة إلى ضبط عملهم وفق أسس وضوابط معتمدة حيث لا يجــوز لأي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييــم أو التخمين العقاري من غير خبراء التقييــم العقاريين المدرجين في الجدول المعتمد من الهيئــة والذي يصدر في كل عام.





الوطن