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وكالة “ناسا” تحذر من نيزك خطير يقترب من الأرض

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” من خطر يهدد الأرض، خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى رصد نيزك يتخذ مساراً خطيرا داخل النظام الشمسي.

ووفقاً لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، فإن النيزك الذي يزيد حجمه عن حجم ملعب كرة قدم يستعد للمرور بالقرب من الأرض.

وقالت الوكالة إن النيزك الذي يصنف بأنه خطير يمكن أن يمر عبر مسار قريب من الأرض، موضحة أن قطر النيزك نحو 256 متراً.

ولفتت الوكالة إلى أن سرعته المتوقعة يمكن أن تصل إلى نحو 3.6 كم في الثانية، أي نحو 13 ألف كيلومتراً في الساعة.

وأضافت الصحيفة البريطانية المذكورة، أنه رغم السرعة الهائلة لهذا النيزك إلا أنه عندما يتم مقارنتها بالسرعات القياسية للنيازك في الفضاء فإن سرعة هذا النيزك لا تعد عالية.

وختمت الصحيفة مبينة أن متوسط سرعة الصخور الفضائية أثناء حركتها في أي مكان في الفضاء تتراوح بين 11 إلى 72 كيلومتراً في الثانية.