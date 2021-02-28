هل ستنخفض أسعار البيض والفروج مع بدء التحرك لاستيراد الأعلاف

كشف مدير المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط عن وجود تحرك جديد وقريب لاستيراد مادة الذرة والصويا بكمية ٩٠ ألف من كل مادة.



شباط بين أن الكميات المتوقع البدء بتوريدها خلال عشرة أيام سيكون لها أثر كبير جداً على انخفاض أسعار هذه المواد وتأمينها لقطاع الدواجن الاقتصادي الهام الذي يؤمن كميات كبيرة من المادة الغذائية للمواطنين.



وأشار إلى أن الكميات الموزعة من المقنن العلفي للدواجن ستكون جيدة وسيتم تقسيمها بحسب دراسات تتعلق بحاجة قطاع الدواجن وأعداد الطيور وأقل ما يمكن ستكون مماثلة للكميات التي وزعت في الدورة العلفية السابقة التي كانت بحدود ٢٠٠٠ غرام من المقنن العلفي للطير الواحد وتعادل هذه الكمية عشرة أضعاف ما كان يوزع سابقاً وذلك بهدف دعم قطاع الدواجن وتقديم المساعدة للمربين في هذا المجال للاستمرار بالعمل.







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