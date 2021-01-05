هذه حقيقة فرض الحجر الصحي على قرية دير حباش في ريف طرطوس

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر فرض الحجر الصحي على قرية دير حباش في ريف صافيتا الغربي بسبب ازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ووفاة 8 أشخاص خلال الشهر الماضي.



بالتواصل مع مختار قرية دير حباش صلاح إسماعيل حسن، قال لـ”أثر”: “هناك تهويل كبير فيما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي”، موضحاً: “صحيح أنه توفي خلال الشهر الماضي 8 أشخاص، إلا أنهم لم يكونوا جميعهم مصابين بكورونا”، مؤكداً أن هناك حالتين فقط كورونا فيما أن بقية الوفيات كانت بسبب أمراض أخرى ليس لها علاقة بكورونا.



ولفت حسن إلى أنه لا يوجد حالياً حالات معروفة مصابة بفيروس كورونا، وإنما هناك أحاديث متداولة عن وجود حالات مشتبه بها.



وأشار حسن إلى أن إمام جامع القرية قام بالإبلاغ عن حجر طوعي بناء على بلاغ الجهات الصحية يتضمن الرجاء من الأهالي الالتزام بإغلاق صالات التعزية وعدم الذهاب إطلاقاً إلى بيت المتوفي والاكتفاء بالقيام بواجب التعزية على الهاتف، بالاضافة لحجر طوعي لأهل المتوفي لمدة أسبوع بإعتبارهم مخالطين للمصاب.



وحسب حسن، تضمن البلاغ أيضاً التزام الطلاب بلبس الكمامة وأخذ الحيطة والحذر أثناء الامتحان، وتجنب الأهالي الاختلاط والابتعاد عن التجمعات.





صفاء علي