"هآرتس" تكشف عن خطأ "غير عادي" للقبة الحديدية خلال التصعيد مع غزة

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية أسقطت عن طريق الخطأ، طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بأعمال مراقبة وجمع المعلومات.



ولفتت الصحيفة إلى أن القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار من طراز سكايلارك من وحدة "Sky Rider" التي تقوم بمهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.



وأشارت إلى أن جنود سلاح الجو المسؤولين عن تشغيل القبة الحديدية أسقطوا طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي خلال القتال الأخير في غزة لأنهم اعتقدوا عن طريق الخطأ أنها طائرة معادية، مما تسبب في قلق كبير بين مسؤولي الجيش الإسرائيلي.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن هذه الحادثة "غير العادية" تسببت في إحداث صدمة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يشغل نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية، ويعتمد بشكل كبير على قدرته على تحديد قوات العدو في سماء إسرائيل ومحيطها.



المصدر: هآرتس