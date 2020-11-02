مقتل قيادي من ميليشيا قسد

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا "قسد" بينهم قيادي على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار واستهداف آلياتهم في ريفي الحسكة ودير الزور.



وذكرت مصادر محلية، أن مجهولين قاموا بإطلاق النار على أحد قياديي ميليشيات "قسد" في سوق بلدة مركدة جنوب الحسكة ما أدى إلى مقتله.



وأكدت المصادر، أن مجهولين استهدفوا سيارة تابعة لميليشيات "قسد" بعبوة ناسفة على طريق حقل العمر شرق دير الزور، ما أسفر عن إصابة في صفوف تلك الميليشيات التي قتل أحد مسلحيها أيضاً برصاص مجهولين في بلدة الجرذي.



ويأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر أهلية في مدينة الحسكة، بانفجار عبوة ناسفة بأحد الدوريات التابعة لقسد في حي النشوة فيلات بالمدينة.



المصادر أشارت إلى أن العبوة الناسفة، استهدفت سيارة تابعة لأحد قياديي الميليشيا، وهو شقيق المدعو أحمد الخبيل الملقب أبو خولة، قائد ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري".