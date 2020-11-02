بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة
سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية قرى ريف الرقة الشمالي
بعد التدخل التركي في قرة باغ.. قواعد الاشتباك في إدلب ستكون مختلفة
زندقة كوفيد 19: أطباء يستحقون الاحترام
«طبول إدلب» تقرع.. فهل تبدأ «المعركة الأخيرة» ؟!
أكثر من 230 قتيلاً في صفوف المسلحين التابعين لتركيا منذ بداية الحرب في قره باغ
مقتل وإصابة عدد من المسلحين إثر انفجار بالقرب من مقر للمسلحين التابعين للاحتلال التركي
مقتل المسؤول في ميليشيا “قسد” عن سرقة النفط السوري شرقي الفرات
مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” وإصابة آخرين في ريفي الحسكة ودير الزور
الحكومة لاتأكل خبز الشعب وإنما تستثمر فيه
مصادر دبلوماسية تتحدث عن قيام جبهة عربية تضم السعودية وسوريا!
الجيش التركي يستعد للانسحاب من نقطة مراقبة “شيرمغار” غرب حماة والدور على النقاط المحاذية لـ “M5”
موسكو تكسر جمود إدلب: نحو تبديل قواعد الاشتباك؟
قوات الاحتلال الأمريكي تخرج 37 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية

مقتل قيادي من ميليشيا قسد

مقتل قيادي من ميليشيا قسد

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا "قسد" بينهم قيادي على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار واستهداف آلياتهم في ريفي الحسكة ودير الزور.

وذكرت مصادر محلية، أن مجهولين قاموا بإطلاق النار على أحد قياديي ميليشيات "قسد" في سوق بلدة مركدة جنوب الحسكة ما أدى إلى مقتله.

وأكدت المصادر، أن مجهولين استهدفوا سيارة تابعة لميليشيات "قسد" بعبوة ناسفة على طريق حقل العمر شرق دير الزور، ما أسفر عن إصابة في صفوف تلك الميليشيات التي قتل أحد مسلحيها أيضاً برصاص مجهولين في بلدة الجرذي.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر أهلية في مدينة الحسكة، بانفجار عبوة ناسفة بأحد الدوريات التابعة لقسد في حي النشوة فيلات بالمدينة.

المصادر أشارت إلى أن العبوة الناسفة، استهدفت سيارة تابعة لأحد قياديي الميليشيا، وهو شقيق المدعو أحمد الخبيل الملقب أبو خولة، قائد ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري".