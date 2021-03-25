مشروبات الديتوكس.. حقيقة فوائدها وكيفية صناعتها

مشروبات الديتوكس هي مشروبات طبيعية أو صناعية يقال إنها تساعد على تخليص الجسم من الفضلات وتنقيته من السموم.



وفي الغالب هي مشروبات صحية، تتمثل في الحصول على مستخلصات الفواكه والخضراوات بأنواعها إذ تساعد مشروبات الديتوكس على:



الحصول على كمية أكبر من العناصر الغذائية الهامة من خلال تناول العصائر الصحية الطازجة.



زيادة كمية الخضروات والفواكه التي تستطيع استهلاكها يوميًا عبر تناولها على شكل سموذي أو عصير أخضر مفيد.



الحصول على بديل مشبع وصحي لبعض الوجبات الخفيفة الضارة عالية السعرات.



فوائد مشروبات الديتوكس



لمشروبات الديتوكس الصحية العديد من الفوائد المحتملة والتي لا زالت قيد البحث العلمي، نذكر بعضًا منها في ما يأتي:



1. تخفيف الالتهابات



يساعد تناول مشروبات الديتوكس على منح الجهاز الهضمي نوعًا من الراحة والاسترخاء، خاصة أنها مشروبات مشبعة تقلل من حاجتك وشهيتك للوجبات الدسمة.



كما تساعد هذه المشروبات على تخفيف الالتهابات في أنسجة الجسم المختلفة، لا سيما عندما يدخل في مكوناتها خضراوات وفواكه تحتوي على عناصر غذائية مقاومة للالتهاب بطبيعتها، مثل الخيار والفراولة والبطيخ.



2. إضفاء نضارة ملحوظة على البشرة



بسبب قدرة مشروبات الديتوكس على تخليص الجسم من السوائل الزائدة وتحفيز عمليات الأيض وتسريع عملية تصريف السموم من الجسم، فإن تناول هذه المشروبات بانتظام يوميًا قد يضفي على البشرة نضارة ملحوظة.



3. تسريع تصريف السموم من الجسم



تفيد مشروبات الديتوكس بشكل كبير الأشخاص الذين يعانون من التسمم الخفيف نتيجة تعرضهم للملوثات البيئية المختلفة المحيطة بهم، مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة.



وهذه بعض الوصفات التي عليك تجربتها وفقاً لويب الطبي :



1. مشروبات الديتوكس الباردة



هذه بعض المشروبات الباردة والعصائر الطازجة التي تدخل ضمن قائمة مشروبات الديتوكس:



عصير الأناناس والليمون: قم بعصر حبة أناناس طازجة في الخلاط الكهربائي ثم أضف إليها القليل من الليمون.



عصير الطماطم والخيار والكراث: قم بمزج حبة طماطم مع حبة خيار وحبة من الكراث وأضف حفنة من النعناع إلى المزيج اللذيذ واستمتع به باردًا.



عصير البرتقال والجزر: قم بتقشير وتقطيع حبة برتقال كبيرة مع حبة جزر، ثم ضعهما في الخلاط الكهربائي وأضف في النهاية القليل من العسل والبقدونس.



عصير الشمندر والنعناع: قم بخلط حبة من الشمندر مع حفنة من أوراق النعناع في الخلاط الكهربائي وأضف القليل من الملح والثلج والماء واستمتع بهذا المشروب الصحي.



2. مشروبات الديتوكس الساخنة



هذه بعض المشروبات الدافئة التي تدخل ضمن قائمة مشروبات الديتوكس:



مشروب الشاي الأخضر والليمون: قم بغلي الماء مع القليل من الشاي الأخضر ثم أضف عصير ربع ليمونة إلى الماء، واشرب المزيج ساخنًا.



الزنجبيل والعسل والليمون: قم بغلي كوب من الماء ثم ضعه جانبًا وأضف إليه ملعقة من الزنجبيل الطازج المبشور مع عصير نصف ليمونة وملعقة من العسل، واشربه دافئًا.



القرفة والليمون والعسل: قم بغلي كوب من الماء ثم ضعه جانبًا وأضف إليه بضعة عيدان من القرفة وملعقة من العسل وبضعة شرائح من الليمون الطازج.



4. ماء الديتوكس



هناك طرق مختلفة تستطيع من خلالها عمل ماء الديتوكس المفيد، الذي تستطيع شربه على مدار اليوم مع الماء العادي أو كبديل عنه.



الأمر لا يحتاج منك أكثر من وعاء كبير يحتوي على لتر أو لتر ونصف من الماء، ثم أضف إليه ما تحب من الفواكه والخضروات المفيدة بكمية قليلة لمنحه نكهة لذيذة ولزيادة كمية المواد الغذائية في الماء، خاصة: الليمون، النعناع، الزنجبيلو الخيار.