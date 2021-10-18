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ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن اختفاء اثنين من موظفيها في طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، عن اختفاء اثنين من موظفيها، وسط ظروف غامضة في العاصمة طرابلس.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن هذين الموظفين (وهما رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي، خالد العاتي، والموظف في شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية، مدحت الزياني) اختفيا وسط ظروف غامضة في طرابلس صباح أمس فور خروجهما.

وجاء في البيان: "مهما كانت دوافع وظروف الاختفاء، سواء اعتقال أو قبض أو خطف، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل وترفض المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة".

وطالبت المؤسسة بالإفراج عن هذين الشخصين فورا، محملة "الجهات الخاطفة" المسؤولية عن ضمان سلامتهما وإعادتهما إلى ذويهما سالمين.

وأعربت المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء "مثل هذه الاعمال التي من شأنها أن تعيق سير عمل هذا القطاع الحيوي والحساس وتقف عائقا في طريق تحقيق أهدافه"، متعهدة باللجوء إلى كافة الوسائل القانونية المتوفرة، ومنها مخاطبة مكتب النائب العام.

 

 


المصدر: RT