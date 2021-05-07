كوريا الشمالية تحذّر من انتقال كورونا بطريقة غريبة

بينما يحاول العالم منع انتقال وباء كورونا بين الناس عبر التباعد الاجتماعي، اتخذت كوريا الشمالية سبيلاً آخر لمنع العدوى عبر دعوة شعبها إلى عدم النظر إلى السماء، وتصويب النظر لأجسام غريبة.



ونقلت وسائل إعلام عن وكالة يونهاب الكورية أن صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية، ورد فيها تحذير للمواطنين من الأجسام الغريبة التي تطفو في الهواء، يقول: "حتى عندما نصادف جسماً غريباً يطير في مهب الريح، يجب أن نعتبره طريقاً محتملاً لانتقال فيروس كوفيد-19 الخبيث بدلاً من كونه ظاهرة طبيعية".



وحثت الصحيفة المواطنين على "التفكير قبل التحرك وفقاً للإرشادات، وتوخي الحذر لأن اللقاحات في البلدان الأخرى تفشل في منع انتشار متغيرات فيروس كورونا".



وجاء التحذير بعد أيام من هجوم حكومة الزعيم الكوري كيم جونج أون على كوريا الجنوبية للسماح لها بتوزيع منشورات دعائية في كوريا الشمالية باستخدام البالونات، وبحسب وكالة يونهاب، استخدمت مجموعة ناشطة مكونة من منشقين كوريين شماليين في كوريا الجنوبية بالونات كبيرة لتوزيع 500 ألف منشور على سكان كوريا الشمالية.



الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد اتخذت إجراءات صارمة على حدودها منذ العام الماضي في إطار مواجهة ومحاربة فيروس كورونا المستجد، وقد انتشرت أنباء في وقت سابق أنه في أول انتشار للفيروس، تم التعامل مع المصابين بالفيروس بإعدامهم بالرصاص.