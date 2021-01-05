قنبلة تستهدف عربة تركية على مفرق قرية كفريا شمال إدلب

أكدت مصادر خاصة أنه تم اليوم الاثنين استهداف عربة تركية بقنبلة من قبل مجهولين في ريف إدلب الشمالي.



وأكدت المصادر أن الاستهداف حصل أثناء مرور العربة على مفرق قرية كفريا شمالي مدينة إدلب، دون وقوع إصابات بين الجنود الأتراك.



وفي سياق منفصل، سرق مسلحو “جبهة النصرة” في المناطق التي يسيطرون عليها في إدلب أمس الأحد، معدات وتجهيزات المنشآت الصناعية والمداجن ومناشر الحجارة بعد تفكيكها تمهيداً لبيعها إلى سماسرة أتراك، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا” السورية.



ونقلت الوكالة عن مصادرها أن المسلحين نقلوا المسروقات إلى مستودعات لتخزين المواد المسروقة من خردة وغيرها، وذلك تمهيداً لبيعها إلى سماسرة أتراك.



وسبق أن فكك مسلحو “النصرة” العديد من منشآت البنى التحتية في إدلب لبيعها كخردة إلى سماسرة أتراك، من محطات ضخ مياه ومحطات حرارية وأنابيب معدنية من أراضي الفلاحين وغيرها.