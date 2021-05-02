قتلى وجرحى جراء اندلاع حريق كبير في منطقة صناعية في مدينة قم جنوبي طهران

اندلع حريق كبير اليوم الأحد في مدينة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم جنوبي طهران.



وقال حميد كريمي المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم، "نشب حريق واسع في معمل للصناعات الكيماوية في مدينة قم ومئات من رجال الأطفاء يشاركون في إخماد النيران".



وأضاف أن الحريق أودى بشكل كامل على سيارة للإطفاء وإصابة رجلي إطفاء بحروق بالغة.



وتابع قائلا: "نظرا لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق، إضافة لوجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعبا.. الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار بسرعة من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال".



من جهتها ذكرت وكالة فارس أن التقارير الأولية تشير إلى اشتعال النيران في عدة معامل بالمدينة الصناعية حيث امتدت إلى الطريق العام، وأن الحريق أدى إلى قتلى وجرحى بالمدينة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.