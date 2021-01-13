مسؤول أمريكي: شاركنا في العدوان على نقاط الجيش السوري في البوكمال فجر أمس
الجماعات المسلحة تستولى على محال تجارية في رأس العين!
على درب تعزيز الوجود الأمريكي في سوريا… واشنطن تحذر من عودة “داعش”
مقتل مسلحين من “حراس الدين” في عملية تسلل فاشلة إلى نقاط الجيش في الغاب
لإضعاف النفوذ الأمريكي.. مؤشرات على اتفاق روسي- إيراني شرق سوريا
عدوان إسرائيلي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال
الاحتلال التركي ينسحب من مناطق سيطرة الجيش بريف إدلب
فاجعة في درعا.. استشهاد وجرح 10 أطفال بانفجار لغم
11 قتيلاً من فصائل المعارضة في عملية مباغتة للجيش بحماة
الهول قنبلة موقوتة.. وسائل إعلام كردية تؤكد تحول المخيم إلى مركز لتدريس فكر “داعش”
الحسكة..دورية روسية تتمركز على طريق تعتمده “القوات الأمريكية” كخط إمداد رئيسي
لبنان يستثني العابرين براً إلى سوريا من “الحجر الفندقي”
بتغطية من “أباتشي” أمريكية.. “قسد” تنقل العشرات من مسلحي “داعش” المعتقلين في الحسكة إلى سجن آخر
تعزيزات عسكرية كبيرة للقواعد الأمريكية في دير الزور و الحسكة
محاولات انتحار ووفيات بـ “السل” في معتقلات “قسد” في الحسكة

ظاهرة نادرة على سطح القمر نهاية الأسبوع!

ستتاح لمراقبي النجوم فرصتان لاكتشاف ظاهرة “إشعاع الأرض” النادرة التي تحدث على سطح القمر، هذا الأسبوع، بعد وجود الهلال النحيف يومي الجمعة والسبت الذي يعني أنه من الممكن اكتشاف إشعاع الأرض بالعين المجردة.

وتعرف ظاهرة الإشعاع الأرضي بأنها الإضاءة الخافتة المنعكسة من سطح الأرض، نتيجة أشعة الشمس، باتجاه الجانب المظلم للقمر، والمعروف أيضا باسم توهج القمر الرمادي، وهي ظاهرة مرئية بالعين المجردة فقط عندما يكون القمر في أرفع مراحله حيث يمكن رؤية سطوع الأرض يضيء الجزء غير المضاء من القمر الذي يواجهنا.

ولا ينبغي الخلط بين هذا الجزء المظلم وبين “الجانب المظلم من القمر” الذي يتواجد دائما بعيدا عن الأرض، وفي بعض الأحيان عندما تنظر إلى الهلال، يمكنك أيضا تحديد بقية شكله المستدير على الرغم من ظهوره بشكل نحيف جدا.

وتاريخيا، تمت الإشارة إلى هذه الظاهرة السماوية بـ “القمر الجديد في أحضان القمر القديم، ولا يمكن رؤية سطوع الأرض إلا بالعين المجردة عندما يظهر هلال نحيل للغاية عند الشفق، وإذا كانت السماء مظلمة جدا، فلن تتمكن من رؤيتها، وإذا كان جزء القمر المضاء كبيرا جدا، فلن تتمكن من اكتشافه أيضا.

ويبدو أن القمر يتغير شكله في دورة كل شهر لأنه بينما يدور حول الأرض، تضيء الشمس أجزاء مختلفة من سطح القمر.

سيكون أفضل وقت لمشاهدة إنارة الأرض هذا الأسبوع بعد غروب الشمس مباشرة يوم الجمعة أو السبت، ويمكنك أيضا محاولة النظر قبل الفجر في الساعات الأولى من الصباح.