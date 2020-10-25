طبق البيض يُعانق 5 آلاف ليرة واللحمة “شم ولا تذوق”

شهدت أسواق مدينة وريف ديرالزور ارتفاعاً في أسعار البيض واللحوم ، ووصل سعر طبق البيض إلى خمسة آلاف ليرة ، فيما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً ، إذ وصل سعر الفروج الحي إلى 3500 ليرة ، و المذبوح إلى 4200 ليرة ، وسعر كيلو الشيش وصل إلى 6500 ليرة ، أما أسعار لحم الضان والعجل فتراوح بين تسعة آلاف ليرة وحتى اثنتي عشرة ألف ليرة .



أما أسعار الخضار فوحده الخيار شهد ارتفاعاً ملحوظاً وتراوح سعره بين 600 – 700 ليرة ، و البندورة بين 300 – 500 ليرة ، والليمون بين 700 – 1000 ليرة ، والبطاطا تراوحت بين 300 – 350 ليرة ، والبصل اليابس بين 500 – 600 ليرة ، والبامياء الديرية 800 ليرة ، والفاصولياء الخضراء 1200 – 1400 ليرة ، والكوسا 700 ليرة ، والباذنجان 300 ليرة ، والقثاء 400 ليرة ، والسبانخ 500 ليرة ، والزهرة 600 ليرة ،والقرنبيط 600 ليرة ، والبصل الأخضر ألف ليرة ، وربطة البقدونس والجرجير والرشاد والفجل 200 ليرة لكل ربطة ، والفليفلة الخضراء 400 ليرة.



أما أسعار الفواكه فشهد سعر كيلو التفاح ارتفاعاً عن الأيام الماضية وتراوح بين 800 – 1000 ليرة ، والكرمنتينا 500 ليرة ، والعنب 800 ليرة ، والرمان 500 ليرة ، والسفرجل 600 ليرة.



وأكد حسان المغير عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ديرالزور مسؤول قطاع التموين بأنه وحسب توجيهات المحافظ خلال اجتماع الأسرة التموينية الأخير تم تكثيف دوريات مديرية التجارة وحماية المستهلك على أسواق ريف ومدينة ديرالزور لضبط حركة الأسواق والتعامل مباشرة مع أية مخالفة ، ومراقبة حركة الأفران حفاظاً على جودة ونوعية رغيف الخبز ، وهناك معاناة تكمن في نقص عدد الكادر بالنسبة للدوريات ، يضاف لها نقص الآليات .ويضيف المغير : بالنسبة للأسعار كما هو معروف فإن غالبية الأنواع تصلنا من بقية المحافظات ، أما الخضار فقد بدأت الخضار الصيفية تقل ، وبدأت بعض أنواع الخضار الشتوية بالنزول للأسواق ، وهذا يكون سبباً في ارتفاع الأسعار ، لكنها بالمحصلة تبدو مقبولة للمواطن .



تشرين