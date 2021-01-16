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طالب سوري يحصل على جائزة هيئة التبتل العلمي الألمانية DAAD

طالب سوري يحصل على جائزة هيئة التبتل العلمي الألمانية DAAD

حصـل الطالب السوري كمــال حــزوري علـى جائـزة DAAD كأفضـل طالـب أجنبـي متفـوّق ومميّـز في ألمانيـا. 

وتُـعتبـر "DAAD" هيئـة التبادل العلمي للجامعـات والمعاهد الألمانيّـة على مستوى العالم.
 ورُشّـح كمال للجائزة لمساعدتـه زملائه ودعمـه الدائم لهم وعلاقته الرائعة مع المرضـى.غادر كمـال سوريـة فـي 2015 وذهـب لألمانيا؛ إذ أتقـن اللغـة خلال سنـة⇍ ليقدّم بعدها على الجامعـات ويُقبـل في كليـة الطب البشري في جامعة غوتنغـن.

حاليـاً كمـال عمـره 22 عامـاً في الفصـل التاسع من دراسته الطب"مايعـادل السنة الخامسـة" ويقوم ببحـث دكتوراه عن دور أحـد بروتينات في اعتلالات القلب..