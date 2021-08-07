شهيدٌ وعشرات الجرحى في الضفة المحتلة

استُشهد شابٌ فلسطيني وأُصيب عشرات آخرون، أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة.



ووفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهدُ الشاب «بعد أن أصيب في صدره برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا، جنوب نابلس».



وعن الجرحى، أفاد بيان لـ«الهلال الأحمر الفلسطيني»، بأن طواقمه تعاملت «مع 59 إصابة في بلدة بيتا»، موضحاً أن من بين الإصابات «واحدة بالرصاص الحي في القدم، 20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 31 بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، 5 بالسقوط، و2 بشكل مباشر بقنابل الغاز».



وتشهدُ بلدة بيتا، احتجاجات شبه يومية، رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة، تقع على جبل صَبيح.