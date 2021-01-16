شفاء سيدة بعمر الـ82 عاماُ وتعاني أمراضاً مزمنة من فيروس كورونا في درعا

أعلن مشفى ازرع الوطني بمحافظة درعا شفاء سيدة مصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر 82 عاماً.



مدير مشفى ازرع الدكتور أحمد الغزالي ذكر أن سيدة من قرية قرفا راجعت قسم الاسعاف في مشفى ازرع الوطني في الرابع من الشهر الجاري بشكوى ارتفاع درجة الحرارة مع سعال وزلة تنفسية وأكسجة منخفضة بلغت 77 بالمئة ووهن عام وهي من الأشخاص المصابين بارتفاع التوتر الشرياني وداء السكري المعتمد على الأنسولين.



وأضاف الدكتور الغزالي إن الكادر العامل في المشفى أجرى للمريضة التحاليل اللازمة والصور الشعاعية للصدر التي بينت وجود ارتشاحات التهابية منتشرة ثنائية الجانب كما اظهرت التحاليل الدموية الإصابة بالكورونا وفقر الدم وتم تحويلها إلى قسم العزل الطبي بالمشفى حيث تم نقل وحدتي دم لها وإعطاؤها العلاج المناسب وبدأت حالتها تتحسن بشكل تدريجي إلى أن تم الشفاء التام حيث غادرت المشفى بعد نحو ستة أيام من العزل والعلاج.



سانا