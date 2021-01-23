ستعود كالجديدة تماماً.. أسهل طرق لتنظيف الوسائد من الاصفرار

تواجه الكثير من السيدات صعوبة في التخلص من اصفرار الوسائد والتي تحدث نتيجة لتراكم العرق وجفافه يتحول لون الوسادة من الأبيض الناصع إلى اللون الأصفر وتصبح بمظهر قديم وغير محبب وكذلك عدم غسل الوسادة، لذا إليكم ثلاثة طرق مختلفة لتنظيف اصفرار الوسائد وجعلها بيضاء كالجديدة، وفق موقع “ثقفني”.



أولا: باستخدام الغسالة العادية



– كل ما عليكِ فعله هو إزالة أكياس الوسائد إذا كانت من النوع الذي يمكن فصل كيس الوسادة عن الحشو الداخلي.

– ثم قومي بملأ الغسالة بالماء الساخن جداً.



– ضيفي كوب من مسحوق التنظيف الذي تستخدمينه مع نصف كوب من البوراكس وكوب من الكلور.



– شغلي الغسالة لبعض الدقائق قبل وضع أكياس الوسائد ثم قومي بوضع أكياس الوسائد ويفضل أن تقومي بوضع اثنين في كل مرة لتحصلي على أفضل نتيجة.



– غيري مياه الغسالة مرة أخرى وضعي نفس الكميات من المساحيق واتركيها أيضا تعمل لدقائق قبل وضع أكياس المخدات وهنا قومي بقلب أكياس الوسائد على الجهة الأخرى.

– ثم قومي بشطف أكياس الوسائد ثم العصر والتجفيف بوضعها في المجفف وبذلك سوف تحصلي على أكياس وسائد ناصعة البياض.



ثانيا: باستخدام الغسالة الأتوماتيك



وهذه النتيجة تصلح إذا كانت الوسادة ذات حجم صغير ويمكن إدخالها إلى الغسالة الأتوماتيك فقومي بوضعها بها واضبطيها على برنامج الغسيل بالماء الساخن وهي سوف تقوم بعملها على أكمل وجه وسوف تساعدك في الحصول على المخدات بيضاء ونظيفة



ثالثا: الطريقة اليدوية



وهذه الطريقة في حال إذا كانت المخدات كبيرة الحجم أو لا يمكن فصل الحشو الداخلي عن الكيس الخارجي ويمكنك أن تقومي بها كالتالي:



– احضري وعاء كبير واملئيه بالماء الساخن، ثم قومي بإضافة كمية قليلة من سائل الغسيل الذي تستخدمينه إلى الماء الساخن، ثم أضيفي ثلاثة ملاعق من بيكربونات الصوديوم(صودا الخبز) لتساعدك في التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في الوسادة.



– ثم قومي بإضافة نصف كوب من المبيض الذي تستخدمينه في الغسيل العادي واتركي الوسادة في هذا الخليط لمدة نصف ساعة كاملة وبعد ذلك ابدئي في فرك الوسادة بشدة للتخلص من الاصفرار العالق بالأنسجة .

– وإذا كانت الوسادة من النوع الذي يمكن نزع الكيس منه فسوف يساعدك ذلك في الغسيل والتنظيف الدوري للمخدات وبذلك لن تتركيها حتى تكتسب اللون الأصفر.



ويمكنك أيضا أن تقومي بملأ وعاء بالماء وتضيفي إليه بعض من الصابون السائل ثم تغمسي قماشه في هذا الماء وتزيلي عنها الماء الزائد ثم تقومي بفرك المخدة بها من الخارج إلى الداخل.



وإليك بعض النصائح العامة:



1- يفضل أن تقومي بغسيل المخدات 3 مرات سنويا.



2- تأكدي من نوع الوسادة بأنها من النوع القابل للغسيل في المنزل حيث أن المخدات من النوع المحشي بالقطن أو الفايبر تكون قابلة للغسيل في المنزل.



3- إذا كانت الوسائد كبيرة الحجم وسوف تأخذ وقتاً طويلاً حتى تجف محتوياتها فيمكنك غسيل سطحها الخارجي يدويا فقط نظرا لصعوبة تجفيف الحشوات كبيرة الحجم.



4- أما المخدات صغيرة الحجم فيفضل عند غسيلها استخدام الغسالة الأتوماتيك خصوصا المخدات المصنوعة من القطن والفايبر.



5- إذا كان لديك بعض الوسائد الإضافية ولا تستخدميها حاليا فيفضل أن تقومي بتخزينها ولكن بطريقة صحيحة؛ قومي بتغليفها جيدا وضعي معها بعض قطع الصابون لمقاومة حشرة “العتة”.