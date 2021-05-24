حالة الطقس 24/5/2021

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في بعض المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر في مناطق متفرقة وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً وخاصة في المرتفعات الجبلية.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتحول إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بعد الظهر في المناطق الشمالية الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.