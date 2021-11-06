جريمة لم تشهدها بريطانيا من قبل.. رجل يعتدي على جثث النساء

اعترف مسنّ بريطاني بالاعتداء الجنسي على جثث عشرات النساء في مشرحة مستشفى كان يعمل بها، في جريمة لم تشهدها المحاكم البريطانية من قبل، بالإضافة إلى قتله شابتين قبل 30 سنة.



الرجل المسن عمره 67 عاماً، كان يعمل كهربائياً في عدد من المستشفيات، تم توقيفه نهاية العام الماضي، بتهمة قتل فتاتين عام 1987 والاعتداء عليهما جنسياً بعد ذلك، بفضل تقنيات الحمض النووي.



وقبل المحاكمة اعترف الرجل بارتكابه 44 جريمة تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء ميتات، لكن المحققين رجحوا أن يكون العدد الفعلي لضحاياه 99 على الأقل، تم التعرف على 78 منهنّ، بينهنّ ثلاث قاصرات ونساء عدة تفوق أعمارهن الخامسة والثمانين.



وعثر خلال تفتيش منزل المجرم على محركات أقراص صلبة تحوي أدلة على جرائم جنسية غزيرة من النوع الذي لم تشهده محكمة بريطانية من قبل.



وصوّر المسنّ نفسه بين عامي 2008 و2020 وهو يعتدي جنسياً على جثث عشرات النساء والفتيات في مشرحتين في مستشفى تونبريدج ويلز في كِنت، حيث كان مخولاً دخولهما بحكم وظيفته كمشرف صيانة.





