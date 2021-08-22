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جدار الحماية من الحرائق

أكدت منصة حماية الغابات أن صوراً وردت من حرائق الجزائر الفائتة أثبتت صحة فرضية توقف النار عند جدران التين الشوكي.

وذكرت المنصة أن أوراق التين الشوكي تحتوي على هلام مائي يجعلها تأخذ وقتاً طويلاً للاحتراق مؤكدة أنه بدون أعشاب أرضية جافة لا توجد أي إمكانية لانتقال النار .

فلكي تسيطر النار على هذه النبتة يجب تجفيف المياه الموجودة في الأوراق اللحمية بشكل كامل ،وهي مدة كافية لاستنزاف طاقة النار وحرق الأعشاب الصغيرة أسفل أشجار التين الشوكي.

وبينت المنصة أن هذا السد الأخضر من التين الشوكي حمى المنزل والبستان المجاور ووفر لهم ثمار طازجة وحتى مصدر رزق ومرعى جيد للنحل .

ودعت المنصة إلى التفكير ملياً بغرس سدود خضراء من التين الشوكي بينها فواصل وممرات للحماية من أخطار الحر