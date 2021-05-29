تويتر يطلق نسخة جديدة مدفوعة الأجر

طرحت شركة تويتر خدمة اشتراك جديدة في متاجر التطبيقات، في إشارة إلى أن عملاقة التواصل الاجتماعي تتأهب لتجريب العرض الجديد.



وتسمح خدمة "تويتر بلو" بالقيام بعمليات شراء داخل التطبيق، وقد طرحت تويتر الخدمة بسعر 2.49 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، و2.99 دولار في الولايات المتحدة.ولم تعط تويتر مزيداً من التفاصيل، كما امتنعت عن التعليق على مزاعم تفيد بأن الخدمة تخوّل مستخدميها صلاحية "التراجع عن" تغريدات.



وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تطوير ميزات خاصة للاشتراكات المدفوعة.