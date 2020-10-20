تعرفوا على ميزات Geely الجديدة!

أعلن وكلاء شركة Geely الصينية عن نية شركتهم طرح سيارات Tugella في السوق الروسية وعدد من أسواق العالم.



وتتميز هذه السيارات بهيكل كروس أوفر انسيابي يشبه في تصميمه هياكل سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو،ومزين بالكروم الذي يغطي بعض من المصابيح وممتصات الصدمات وفتحات العوادم.



وتتصف داخلياً Tugella بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية، وزودت بواجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة عملاقة تعمل باللمس يمكن استعمالها كلوحة عدادات إلكترونية وكأداة لمراقبة صور الكاميرات والتحكم بأنظمة المولتيميديا وضبط إعدادات القيادة والأنظمة الموجودة في السيارة.



وتأتي هذه السيارة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 200 أو 238 حصاناً، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.