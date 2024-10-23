شاب سوري يفوز بلقب “أفضل مبتكر عربي”



فاز الشاب السوري يمان طيار بلقب “أفضل مبتكر عربي” في الموسم السادس عشر من برنامج “نجوم العلوم”، الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام.

أعلن خالد الجميلي، مقدم البرنامج، أن الشاب السوري حاز على الجائزة الكبرى بعد إجماع أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

“طيار” قام بابتكار جهاز يُدعى “Geno”، وهو خلاط موائع دقيقة يستخدم لتصنيع الجسيمات الدهنية النانوية، التي تعتبر ضرورية لتوصيل العلاجات الجينية.

يتميز هذا الجهاز الميكروفلويدي بتكلفته المنخفضة ويُستخدم لإصلاح أو استبدال الجينات المعيبة لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات وأمراض جينية.

في المركز الثاني، جاء التونسي هيثم يحياوي بابتكاره تطبيق “نيوروفوكس”، الذي يهدف للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر. وحلت المتسابقة ندى الخراشي في المركز الثالث عن مشروعها الذي يعتمد على توليد الطاقة من رطوبة الهواء.

يُذكر أن “نجوم العلوم” يُعد من أبرز البرامج في مجال الابتكار، وهو إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم. وقد دعا البرنامج المبتكرين الراغبين في المشاركة بالموسم السابع عشر لتقديم طلباتهم قبل نهاية 31 ديسمبر المقبل.

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